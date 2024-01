43ª CIPM apreende arma e droga após confronto armado com homicida, em Jucuruçu

Na tarde de sexta-feira (5), policiais militares do 4⁰ Pelotão deslocaram a Monte Azul, distrito de Jucuruçu, com o objetivo de localizar e prender uma pessoa, que possuía um mandado de prisão em seu desfavor, decorrente de um homicidio praticado naquele município.

Com as informações levantadas sobre o paradeiro do criminoso, que de forma intimidatoria seguia tocando a sua vida livremente no distrito após o crime, ao chegarem ao local onde ele estava homiziado, os policiais militares foram recebidos com disparos de arma de fogo e passaram a revidar a injusta agressão, iniciando-se com isso o confronto armado.

Após cessar os disparos, os policiais militares localizaram o homem caído ao solo e ferido, oportunidade em que foi socorrido ao Hospital Municipal de Jucuruçu, onde veio a óbito.

Com o resistente foi apreendido um revólver, calibre .32, 11 cartuchos do mesmo calibre (04 desses deflagrados) e 02 buchas de maconha. O material apreendido foi apresentado na Delegacia Territorial de Itamaraju, onde a ocorrência foi registrada para o fato ser apurado em inquérito policial.

Por | 43ª CIPM