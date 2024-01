43ª CIPM aprende “paredão” e apresenta o proprietário na delegacia por perturbação do sossego, em Itamaraju

Por volta das 05h30 deste sábado (13), uma guarnição da 43ª CIPM foi deslocada ao bairro Novo Prado, em Itamaraju, após várias ligações de moradores para 190, a fim de averiguar a denúncia de um som automotivo com volume abusivo.

Chegando ao local, os policiais militares flagraram um veículo Ford F-1000, com reboque contendo aparelhagem sonora acoplada e ligada com um volume excessivo, além de várias pessoas aglomeradas e dançando no seu entorno.

O responsável pelo veiculo foi identificado e mesmo diante do flagrante negou que o som estivesse ligado. Diante dos fatos constatados, o autor foi conduzido à Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foi apresentado com a apalhagem sonora apreendida e autuado pela prática de perturbação do sossego, contravenção penal.