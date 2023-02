Quase 2 mil alunos ficam sem aula após tiroteio e mortes na Palestina

A Secretaria Municipal de Salvador suspendeu as aulas em três escolas municipais nesta sexta-feira (10) na região da Palestina, em Salvador, após o tiroteio que terminou com duas pessoas mortas. Por conta da troca de tiros, na manhã desta quinta- feira (9), o policiamento precisou ser reforçado na região. Os ônibus não estão indo até o final de linha do bairro.

Estarão fechadas as escolas Municipal Jandira Dantas, Municipal da Palestina e CMEI Maria Rosa Freire. Ao todo 1070 alunos ficarão sem aulas.

O transporte no bairro também foi afetado. Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), os ônibus não estão indo até o final de linha do bairro. Nesta quinta(9), os coletivos só circularam pela principal via do bairro.

A 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Valéria) informou que o policiamento segue operando dentro da normalidade e com o reforço da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS.

Mortes

Dois homens foram achados mortos depois de um tiroteio na manhã de hoje. Segundo a PM, equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp BTS estavam fazendo rondas na região da Cascalheira, na Palestina, por volta das 6h30, quando encontraram um grupo armado. Ao notar os PMs, os homens começaram a atirar, segundo a corporação.

Houve revide, dando início a uma troca de tiros. Os suspeitos fugiram para uma área de mato. Equipes da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram chamadas para reforçar o apoio à ocorrência.

Ao fim do tiroteio, dois corpos de homens, não identificados, foram achados no chão, diz a PM. Um deles estava carbonizado. A área foi isolada para perícia, com o Departamento de Polícia Técnica sendo acionado.