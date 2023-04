43ª CIPM em operação conjunta com a Polícia Civil cumpre mandados em repressão ao tráfico de drogas em Itamaraju

Na manhã desta quinta (6), guarnições da 43ª CIPM e da Delegacia Territorial de Itamaraju realizaram uma operação conjunta com o objetivo de cumprir dois mandados de busca e apreensão, em repressão ao tráfico de drogas e em combate aos crimes violentos letais intencionais, em Itamaraju.

No primeiro imóvel, localizado à Rua Vista Alegre, Centro, houve uma morte decorrente de oposição à intervenção policial, sendo apreendido em poder do resistente o seguinte material: 01 revólver, calibre 32, com três munições intactas e três deflagradas, 01 balança de precisão, 01 tablete de maconha prensada (880g), aparelhos celulares, folhas de cheque de algumas pessoas e de variados valores, etc.

No segundo imóvel, localizado à Rua Pero Vaz de Caminha, no bairro Vale do Jucuruçu, no curso da busca domiciliar os policiais localizaram 154 (cento e cinquenta e quatro) buchas de maconha (252g), sendo a proprietária presa em flagrante por tráfico de drogas e apresentada na Delegacia Territorial de Itamaraju.