43ª CIPM realizará a “Operação Natal Seguro”, em Itamaraju

Na manhã desta terça-feira (13), aconteceu na sede da 43ª CIPM/Itamaraju uma reunião voltada para o planejamento da Operação Natal Seguro, que será desencadeada em Itamaraju com o objetivo de reforçar a segurança do comércio local, no período natalino.

Participaram da reunião o Capitão Sidney Oliveira, subcomandante, e o Capitão Bohana, chefe da Seção de Planejamento Operacional da unidade, que representaram no ato o Major Dumas, comandante da unidade, o Sr. Ozeas Alcântara de Souza Junior Santos, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), e o Sr. Jonil Ferreira, secretário executivo da entidade.

De acordo com o presidente da CDL, no período de 18 a 23 de dezembro, diante do esperado aquecimento das vendas, o comercio funcionará em dias e horários especiais, o que demandará uma maior atenção dos órgãos de segurança pública.

Nesse sentido, visando atender à demanda apresentada pela entidade, o comando da 43ªCIPM policia empregará diariamente um número maior de policiais militares, alguns desses atuando no serviço de radiopatrulhamento e motopatrulhamento, em regime extraordinário, visando garantir uma maior sensação para comerciantes, comerciários e clientes.

Por | 43ª CIPM