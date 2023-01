43ª CIPM recupera, em Itamaraju, veículo roubado no Espírito Santo

Neste sábado (27) de janeiro, uma guarnição do PETO da 43ª CIPM, quando em ronda pelo bairro de Fátima, em Itamaraju, avistou um veiculo suspeito com placa de outro municipio e, ao relizar consulta no SINESP, constatou que o carro VW/Gol, cor prata, placa PPO-9391, possuia restrição de roubo, procedendo então com a abordagem nos dois individuos que estavam no seu interior.

Ao serem indagados pelos policiais militares sobre a procedência do veiculo, os ocupantes informaram que teriam roubado o carro de uma mulher, no município de Cariacica-ES.

Diante disso, ambos receberam voz de prisão em flagrante e foram apresentados ao Plantão Regional da Policia Civil, em Teixeira de Freitas, onde foram autuados.