44% desaprovam atuação de Moro na Lava Jato, diz pesquisa

Trabalho do ex-juiz na operação divide opinião dos brasileiros; outros 40% dizem que aprovam sua atuação

A aprovação de Moro é maior entre homens, pessoas de 16 a 34 anos, residentes da região Sul e aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos Sérgio Lima/Poder360 – 19.set.2023

PODER360 3.mar.2024 (domingo) – 14h17



Pesquisa da Genial/Quaest divulgada neste domingo (3.mar.2024) mostra que a opinião dos brasileiros sobre a atuação do ex-juiz e atual senador da República Sergio Moro (União Brasil-PR) na Lava Jato está dividida: 44% desaprovam seu trabalho na operação, enquanto 40% dizem aprovar.

A pesquisa tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais e para menos. Portanto, os 2 grupos estão tecnicamente empatados. Não sabem ou não responderam 12% dos entrevistados, enquanto outros 3% disseram que não aprovam nem desaprovam. Eis a íntegra da pesquisa (PDF – 22 MB).

A aprovação de Moro é maior entre homens (46%), pessoas de 16 a 34 anos (43%), residentes da região Sul (49%) e aqueles que ganham mais de 5 salários mínimos (47%). Já sua desaprovação ganha mais coro entre pessoas com 60 anos ou mais (52%), aqueles que ganham até 2 salários mínimos (48%) e residentes do Nordeste (57%).

Antes de assumir o cargo de ministro da Justiça durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Moro foi responsável por julgar casos da Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba.

Uma década desde o início da operação, agora ela é alvo de críticas e Moro foi declarado parcial pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no caso do tríplex do Guarujá, que mirou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mais recentemente, provas de acordos que foram usadas em acusações e condenações no âmbito da operação foram anuladas.

No entanto, a avaliação sobre a própria Lava Jato foi mais positiva. Dentre os entrevistados, quase metade (49%) acreditam que a operação ajudou a combater a corrupção e 50% dizem que ela fez “mais bem que mal”.

Para 42% dos ouvidos no levantamento, a operação acabou por conta da ação de políticos para tentar barrá-la, enquanto 25% falam que o fim se deu porque houve “erros e exageros” por parte dos investigadores e juízes envolvidos na operação.

A pesquisa entrevistou pessoalmente 2.000 brasileiros de 16 anos ou mais, de 25 a 27 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.