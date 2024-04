5 músicas do Belo para Belo superar divórcio com Gracyanne Barbosa

A separação de Belo e Gracyanne Barbosa, nesta quinta-feira (18/4), pegou todos os fãs do pagode e admiradores do casal de supresa. O casamento dos dois chegou ao fim depois de 16 anos e, segundo os primeiros relatos divulgados, a gota d’água teria sido um affair da musa fitness com um personal trainer.

Ao longo da carreira, Belo ficou conhecido pelos pagodes românticos que já embalaram muitas sofrências, términos e divórcios. É por isso que o Metrópoles selecionou 5 “pedradas” dos pagodeiro para ajudá-lo a atravessar esse momento difícil.

Traição, personal e o divórcio de Gracyanne Barbosa e Belo Após 16 anos de união, Belo e Gracyanne Barbosa não estão mais juntos há cerca de 8 meses. No entanto, a notícia só se tornou pública nesta quinta (18/4). Após publicação de Lucas Pasin, do UOL, a musa fitness confirmou ao SBT que o os dois estão separados.

Gracyanne Barbosa admitiu, nesta quinta-feira (18/4), ter vivido uma relação amorosa com o seu personal trainer, Gilson. O caso extraconjugal seria o pivô do término da influenciadora fitness de Belo. Os famosos foram casados por 16 anos e estão separados há 8 meses, desde que o pagodeiro descobriu o affair.

Em entrevista a Leo Dias, Gracyanne fez questão de frisar que não houve traição e que a relação teria acontecido durante uma crise conjugal com o cantor. A musa também garante que não existe mais nada entre ela e Gilson.

“Não estou mais, já estive, mas não estou mais. Estávamos muito mal, meu casamento estava muito mal. Não foi falta de amor”, considerou Gracyanne.

“Eu brigava com meu marido e o empresário é quem me ligava. Hoje estou sozinha. Uma separação é muito fácil. É muito conturbado financeiramente, a gente nunca conseguiu se organizar. Eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida. Mas hoje não sei se a gente tem futuro. Eu sei que eu o magooei demais e hoje eu me arrependo disso”, completou a influenciadora.

Leia o desabafo de Gracyanne na íntegra: “Não estou mais [com Gilson], já estive […] Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar, já estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite, eu tenho uma briga com meu marido, mas é o empresário dele que me liga para resolver. Isso foi desgastando a relação, não foi falta de amor ou outra coisa.

Um casal precisa ter um pouquinho de privacidade para conseguir resolver as coisas. A gente se distanciou demais. Hugo é meu irmãozinho, ele é família, tive um período com o Gilson.

Hoje estou sozinha, uma separação não é fácil, pra resolver que é muito conturbada, financeiramente agente nunca conseguiu se organizar meu foco agora é me organizar, e não vou falar que eu não quero voltar , eu amo o Belo, ele é o homem da minha, vida, mas hoje não sei se a gente tem um futuro Eu sei que eu o magoei demais, mas hoje me arrependo.

Chegou um momento que ele não me via mais, é muita gente dando palpite, falando, hoje graça a Deus ele está com muitos compromissos, mas deixou a gente muito distante, sem conexão. Eu também não quero me separar […] A gente precisava ter uma vida de casal […] Brigávamos pouco, só que a gente não conseguia sair do lugar.”