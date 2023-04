5 projetos sociais e sustentáveis para apoiar na Bahia

Mudar um pouco do mundo pode até parecer uma tarefa árdua, porém, nem sempre é preciso tirar muita coisa do bolso ou dedicar um tempo muito extenso para fazer a própria parte.

Com ações voltadas para sustentabilidade, cultura, turismo e educação, veja uma lista de projetos sociais baianos que transformam vidas e que muitas vezes dão prêmios aos colaboradores:

1. Árvore da Sorte com prêmio, da AGVIPP

Este projeto permite que pessoas comuns e empresas virem ‘sócias’ do meio ambiente e concorram a prêmio de R$ 17 mil. “Plantar uma árvore e escrever um livro são duas coisas que todos deveriam fazer antes de morrer”, disse o poeta cubano José Martí, em frase que ficou famosa pelo mundo inteiro. Agora, além de fazer uma árvore ser plantada, todos os cidadãos brasileiros terão a possibilidade de concorrer a uma moto Honda Elite 125, do ano de 2023, que tem o valor de R$ 17 mil, enquanto colaboram com a sustentabilidade no Brasil.

Mas, o projeto Árvore da Sorte é uma iniciativa que vai muito além de incentivar o plantio de árvores e promover a sustentabilidade. Ele tem o propósito de ajudar famílias agrícolas em todo o Brasil por meio da doação de sachês de sementes para hortas comunitárias. A cada dez sachês vendidos, uma árvore será plantada em zonas de preservação ambiental, contribuindo para a preservação da natureza.

Para participar do projeto Árvore da Sorte, assegurado pelo Governo Federal e criado pela marca AGVIPP, é simples: basta acessar o site e adquirir sachês de sementes, que serão doados para hortas comunitárias, ajudando famílias agrícolas. A cada dez sachês vendidos, uma árvore será plantada. “A nossa meta é plantar, pelo menos, 200.000 árvores nesta primeira parte do projeto”, conta Luiz Cláudio Batista, fundador e CEO da AGVIPP e da iniciativa.

O movimento conta com diversos parceiros, como Tchac Produções, Uaps!, Instituto Nildes Maria, Instituto Sócio Cultural Jaké, Recor, Ângelo Vaz Produções, Licor do Rei, Super Revista, Coocipa, D’light Solares (energia solar), Dancruz, Polgo, Recor Construtora, Tropicália Produtos Naturais, Jeremoabo FM 106.9 e a Agência CiAtive.

2. Futuri (@futuribrasil)

A aliança Futuri, criada pela ONG Conservação Internacional em agosto de 2022, busca integrar iniciativas, empresas, comunidades e órgãos públicos para estimular o turismo sustentável.

O objetivo é promover a conservação da natureza e a geração de renda para as comunidades locais, reduzindo os impactos negativos do turismo em massa. Inicialmente, o projeto está sendo implantado em nove municípios da região do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, no Sul da Bahia, onde se concentra a maior diversidade marinha do Atlântico Sul.

A iniciativa faz parte do projeto Turismo+Sustentável da CI-Brasil, financiado por três entidades, e conta com o apoio do setor público, incluindo a Secretaria de Estado de Turismo e a Secretarias municipal e estadual do Meio Ambiente, além do ICMBio. As ações de capacitação e mentoria de negócios são realizadas em parceria técnica e financeira com o WWF-Brasil.

3. EcoCiclo (@ecociclooficial)

O EcoCiclo foi criado por Hellen Nzinga, em 2018, com a intenção de solucionar a pobreza menstrual e gerar empregos para mulheres em situação de vulnerabilidade na Bahia. O projeto se expandiu e se tornou um marketplace, onde é possível estimular o empreendedorismo feminino.

Com o primeiro absorvente biodegradável do Brasil, o EcoCiclo é uma alternativa sustentável ao absorvente de plástico, se degradando em apenas seis meses. A certificação e testes garantem a eficiência do produto e a qualidade da iniciativa.

4. Solos (@alimentesolos)

A Solos é uma das iniciativas sustentáveis mais renomadas na Bahia. A empresa trabalha em parceria com consumidores, cooperativas e grandes marcas, sensibilizando e engajando a sociedade em relação à reciclagem da economia circular e criando ações que facilitam o descarte de embalagens pós-consumo.

A Solos tem se destacado como uma promessa de impacto na região, sendo aprovada em um edital de pré-aceleração de negócios. Desde então, já reciclou quase meio milhão de quilos de materiais, gerando R$1 milhão de renda para os catadores.

Nos últimos anos, a startup realizou trabalhos notáveis, como a maior ação de coleta de recicláveis do Carnaval brasileiro, retirando 162 toneladas de materiais recicláveis das ruas em 2020, e arrecadando R$ 50 mil em 2021 para financiar as despesas das cooperativas de reciclagem durante a pandemia.

5. CineSolar (@cinesolar)

O projeto Cinesolar tem como objetivo tornar o acesso ao cinema mais democrático e promover a produção audiovisual brasileira, levando sessões de cinema gratuitas de forma sustentável para locais que não possuem salas de exibição ou para comunidades que não possuem recursos para pagar ingressos de cinema.

Inspirado no Solar World Cinema, da Holanda, o Cinesolar utiliza energia solar para funcionar e é o primeiro cinema itinerante do Brasil a utilizar essa tecnologia limpa e renovável. O projeto é operado por meio de vans equipadas com placas solares, que fornecem a energia necessária para a exibição dos filmes. Dessa forma, o Cinesolar promove a cultura e a preservação do meio ambiente de forma simultânea.