5 sobras da ceia que podem beneficiar o nível de açúcar no sangue

Sua geladeira está mais cheia depois que a ceia de Ano-Novo passou? Pois há uma notícia boa que vai te convencer a usufruir das sobras de comida, especialmente porque algumas delas podem beneficiar o nível de açúcar no sangue: de acordo com o especialista em saúde Sunni Patel, mesmo as batatas ricas em amido e carboidratos podem ser mais gentis com a glicose no sangue, quando mantidas na geladeira durante a noite.

Confira cinco “sobras saborosas da ceia de Ano-Novo” que podem beneficiar a glicemia, segundo o profissional:

1 – Batatas assadas Sim. As batatas assadas. Para Sunni Patel, apesar de, geralmente não serem a melhor escolha para manter a glicemia estável, suas sobras podem ser uma exceção. Ao arrefecerem (esfriarem), isso aumentará a concentração de amido resistente, um tipo de fibra alimentar que é digerida no cólon e tem um impacto mínimo no nível de açúcar no sangue.

“O amido resistente sofre digestão mínima no intestino delgado, levando a uma liberação mais lenta de glicose na corrente sanguínea. Essa digestão e absorção mais lentas ajudam a prevenir picos rápidos nos níveis de açúcar no sangue”, explicou ao jornal britânico Express.

As batatas assadas costumam estar presentes nas ceias de fim de ano Ainda, esse tipo de amido tem sido associado a uma melhor sensibilidade à insulina, o que é importante para regular o açúcar no sangue. “A maior sensibilidade à insulina significa que as células respondem melhor à insulina, permitindo um melhor controle dos níveis de açúcar no sangue”, esclareceu o especialista.

No entanto, em razão dos amidos das batatas, preencha apenas um quarto do seu prato com esse ingrediente, conforme alertou Patel.

2 – Peru As proteínas magras como o peru são “excelentes escolhas” para quem tem cautela com o açúcar no sangue. “Eles têm baixo teor de gordura saturada e podem ajudar a mantê-lo saciado sem causar picos significativos de açúcar no sangue”, convenceu o expert.

A proteína retarda a digestão e a absorção de carboidratos, levando a um aumento gradual do açúcar no sangue. Também, o fato de incluir proteínas nas refeições ajuda a promover a saciedade, reduzindo o impacto glicêmico geral do prato.

3 – Legumes Os vegetais sem amido, a exemplo de brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas e folhas verdes, podem ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue graças ao seu conteúdo de fibras. “Eles são ricos em fibras, o que retarda a absorção de açúcares e promove uma liberação constante de glicose na corrente sanguínea”, pontuou o profissional.

Os vegetais sem amido podem ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue graças ao seu conteúdo de fibras “O conteúdo de fibra também contribui para a sensação de saciedade e ajuda a controlar a ingestão geral de calorias”, destacou Sunni Patel.

4 – Cranberry A cranberry é uma frutinha vermelha rica em vitaminas A, C, E e K, além de potássio, fósforo, magnésio, cálcio, fibras, zinco e vitaminas como niacina e riboflavina. Ela também contém flavonoides, polifenóis, ácido salicílico e substâncias antioxidantes, bem como proantocianidina, substância mais potente do que a vitamina E.

No Brasil, o alimento é chamado de oxicoco, e pode ser incorporado à ceia de Natal ou Ano-Novo, proporcionando uma “explosão de sabores” sem causar picos significativos de glicose no sangue, desde que se faça o molho com adoçantes naturais e mantenha-o com baixo teor de açúcar.

“O cranberry é rico em antioxidantes e fibras, o que pode ter um impacto positivo no controle da glicemia”, disse Patel.

5 – Nozes As nozes estão sempre presentes nas ceias, disso nós sabemos. Mas nem todo mundo tem o conhecimento de que essas oleaginosas fornecem gorduras, proteínas e fibras saudáveis, que podem ajudar a retardar a absorção do açúcar. “‘A combinação desses nutrientes ajuda a retardar a digestão dos carboidratos e reduz a resposta glicêmica geral a uma refeição”, revelou o especialista em saúde.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.