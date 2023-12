54% aprovam trabalho de Lula, diz Genial/Quaest

Os que desaprovam somam 43% e 3% não sabem ou não responderam; dados ficaram estáveis em relação à pesquisa anterior

Os eleitores entrevistados deram uma nota de 5,7 para o 1º ano do Lula 3; na foto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert/PR – 12.dez.2023

PODER360 20.dez.2023 (quarta-feira) – 10h03



Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta 4ª feira (20.dez.2023) afirma que 54% dos entrevistados aprovam a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 1º ano de seu 3º governo. Os que desaprovam somam 43% e 3% não sabem ou não responderam.

O resultado fico estável em relação ao aferido no levantamento anterior da empresa, divulgado em outubro. Na ocasião, os mesmos 54% disseram aprovar a atuação de Lula, ante 42% que desaprovavam e 4% que não souberam ou não responderam.

Leia o histórico da aprovação de Lula em pesquisas da Genial/Quest:

Os pesquisadores ouviram 2.012 pessoas presencialmente de 14 a 18 de dezembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiança é de 95%. Eis a íntegra da pesquisa (PDF – 33 MB).

Já a avaliação geral do governo Lula foi considerada positiva para 36% dos entrevistados. Outros 32% disseram que é regular e 29%, negativa.

Em comparação com os mandatos anteriores, o atual governo está pior para 36% das pessoas e melhor para 29%. Para 32%, o atual mandato está igual aos anteriores.

Questionados sobre a contribuição do governo na polarização do Brasil, 58% dos eleitores avaliaram que a gestão atual contribuiu para esse cenário, enquanto 35% disseram o contrário, que Lula contribuiu para a união dos brasileiros.

Sobre as expectativas com a economia, os respondentes se mostraram otimistas: 54% acreditam que a situação vai melhorar nos próximos 12 meses e 45% avaliam que o país está na direção certa.

Parte do otimismo é explicado pelos pesquisadores com a percepção de uma melhor relação com o Congresso Nacional, em comparação com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Para 50%, Lula tem mais facilidade do que Bolsonaro para lidar com os congressistas, enquanto 36% disseram o contrário.

A Genial/Quaest também perguntou aos entrevistados qual nota, de 0 a 10, eles dariam para o 1º ano do Lula 3. A média geral ficou em 5,7.

Leia mais:

49% acham governo Lula melhor que o de Bolsonaro, diz PoderData.