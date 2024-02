Valdemar deve passar por audiência de custódia nesta 6ª

Presidente do PL foi preso por posse ilegal de armas na 5ª feira e passou a noite na Superintendência da PF, em Brasília

O presidente do PL (Partido Liberal), Valdemar Costa Neto, deve passar por audiência de custódia na manhã desta 6ª feira (9.fev.2024). O dirigente partidário foi preso na 5ª feira (8.fev) por posse ilegal de armas durante a operação Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Valdemar passou a noite na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília. Além da arma, a PF apreendeu uma pepita de ouro com o presidente do PL, segundo o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Fábio Wajngarten.

A PF investiga se a pepita tem origem legal ou não. Caso seja confirmada que é oriunda de garimpo ilegal, Valdemar pode perder o direto a fiança.

Valdemar comanda o maior partido de oposição ao governo. O PL tem a maior bancada da Câmara, com 95 deputados. No Senado, tem a 2ª maior bancada, com 12 senadores.

Em nota, o vice-presidente do PL, deputado federal Capitão Augusto, destacou “o apoio incondicional e confiança irrestrita” em Valdemar. O congressista disse que o partido confia no esclarecimento dos fatos que levaram à prisão do presidente.

ENTENDA A OPERAÇÃO A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta 5ª (8.fev) a operação Tempus Veritatis (“Tempo da verdade”, em latim), que teve 33 alvos de busca e apreensão e 4 de prisão preventiva. A operação mirou aliados de Bolsonaro, como ex-ministros e ex-assessores ligados a seu governo.

Entre as provas encontradas pelo inquérito, está –segundo a PF– um decreto redigido por Bolsonaro. O documento pedia novas eleições e determinava as prisões de Moraes, o ministro Gilmar Mendes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O ex-presidente teve de entregar o seu passaporte para a PF. Além dele, também estão entre os alvos:

Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma pelos agentes; general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional); Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Walter Braga Netto (PL), ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Veja imagens dos principais alvos:

O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi um dos alvos; ele deve entregar seu passaporte à PF em até 24h

Walter Braga Netto, ex- ministro da Casa Civil, foi também candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro

Valdemar Costa Neto, presidente do PL e ex-deputado federal; ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma durante operação da PF nesta 5ª

General Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional)

Ex-ministro da Justiça Anderson Torres atuou no cargo durante o governo Jair Bolsonaro; ele era secretário de Segurança Pública do DF durante o 8 de Janeiro

Filipe Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais da Presidência

General Stevan Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Coter (Comando de Operações Terrestres do Exército)

Almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha durante o governo Bolsonaro

O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

O ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, preso nesta 5ª feira (9.fev) | Reprodução/LinkedIn Marcelo Câmara – 8.fev.2024

Veja imagens das buscas em Brasília registradas pelo repórter fotográfico do Poder360 Sérgio Lima:

Operação da Polícia Federal mirou ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados por suposta tentativa de golpe durante sua gestão; na foto, viaturas da PF na casa do general Augusto Heleno, um dos alvos da ação desta 5ª feira (8.fev) | Sérgio Lima/Poder360 – 8.fev.2024

Heleno chefiou o GSI durante o governo Bolsonaro; na imagem, agentes da PF na quadra em que o general mora, na Asa Norte, em Brasília

Em operação, polícias andam em direção ao apartamento do general Heleno

Buscas fazem parte da operação Tempos Veritatis (tempo da verdade) da PF

Carros da polícia estacionados em frente ao apartamento do general Augusto Heleno

PF chega à sede do PL, no Complexo Brasil 21; na foto, duas viaturas, 7 agentes e 6 malotes

PF em operação na sede do PL; presidente do partido é Valdemar Costa Neto, preso na operação nesta 5ª feira (8.fev)

Busca e apreensão na sede do PL; na foto, polícias na garagem do Complexo Brasil 21