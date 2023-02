89 toneladas de metal e plástico foram coletadas por catadores no Carnaval

Até esta segunda-feira (20), 49 toneladas de metal e 40 toneladas de plástico já foram coletadas e comercializadas na Eco Folia Solidária, projeto que gera renda para catadores de resíduos sólidos durante o Carnaval de Salvador 2023. Na manhã desta segunda-feira (20), a Central de Apoio ao Catador de Materiais Recicláveis, instalada no Politeama, recebeu a visita do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador Geraldo Júnior e da presidente das Voluntárias Sociais da Bahia e primeira-dama, Tatiana Velloso.

Com investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão, aplicado pela Setre, o Eco Folia Solidária beneficia 1.840 catadores autônomos vinculados a cooperativas de reciclagem parceiras da iniciativa e outros avulsos.

A partir do Eco Folia, os catadores recebem fardamento adequado e equipamentos de proteção individual – EPIs, como botas, luvas e protetores auriculares, uma vez que trabalham expostos ao som de trios elétricos. Durante a visita, o governador Jerônimo Rodrigues estabeleceu uma roda de diálogo direto com catadores e membros de cooperativas, ouvindo pleitos e demandas da categoria.

Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, “o projeto com os catadores é especial porque viabiliza que as pessoas gerem renda e também cuida do meio ambiente, retirando material sólido que iria para o mar ou para um aterro sanitário ou um lixão. As famílias que desenvolvem esse trabalho são amparadas pelo Governo do Estado e fica aqui o meu compromisso em fortalecer essa política, não só em Salvador, mas em outros municípios do estado da Bahia”.

Cooperativas

As centrais de apoio são estruturadas para comercializar os recicláveis e são geridas pelas Redes de Cooperativas de Catadores, que compram o material coletado pelos trabalhadores, a preços justos, evitando a ação de atravessadores. As cooperativas estocam o material e aguardam o melhor momento para a comercialização junto à indústria recicladora.

Mércia Barata, coordenadora de Inovação e Fomento da Economia Solidária, da Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo da Setre, destacou a importância do projeto para o cuidado com os trabalhadores. “O Eco Folia dá visibilidade à categoria dos catadores que é tão importante e, por vezes, a sociedade não percebe sua existência. No atendimento, seguimos algumas premissas, como a de que a pesagem seja feita na frente do catador pra que ele não se sinta lesado. Providenciamos também o cadastro de cada catador e isso faz com que eles se sintam vistos”, explicou.

O Eco Folia Solidária tem parceria com cooperativas, como a Cooperguari, que atua em conjunto com mais dez cooperativas. O gestor da Cooperativa de Coleta Seletiva Processamento de Plástico e Proteção Ambiental (Camapet), Alexandro Campos, destacou o impacto do projeto para os catadores. “A atuação dos catadores de recicláveis no carnaval deste ano tem sido diferenciada. Hoje a gente tem 11 cooperativas unidas pra fortalecer esse projeto. O Governo do Estado tem nos apoiado com essa ação de valorização e qualificação e esse suporte é essencial para quem mora na capital e para os catadores que vêm do interior também”, afirma Alexandro.

