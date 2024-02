9 em cada 10 pessoas em ato de Bolsonaro acham que eleição foi fraudada

Maioria dos entrevistados por pesquisa da USP também acha que o Brasil vive em uma ditadura por “perseguições da Justiça”

Ato em apoio ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na Avenida Paulista Rovena Rosa/Agência Brasil – 25.fev.2024

PODER360 26.fev.2024 (segunda-feira) – 21h41



A maioria dos manifestantes presentes no ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizado domingo 26 de fevereiro, na Avenida Paulista, acha que ele venceu as eleições de 2022. Eis a íntegra da pesquisa (PDF – 184 kB).

Para 88% dos entrevistados pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital, da USP (Universidade de São Paulo), foi Bolsonaro quem ganhou a corrida eleitoral e não o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Somente 12% discordou ou não soube responder.

O grupo entrevistou 575 pessoas entre as 13h30 e as 17h em diferentes pontos do evento em São Paulo. Deles, 94% também concordaram que “os excessos e perseguições da Justiça caracterizam a situação atual como uma ditadura”.

Ao serem questionadas sobre as possíveis medidas que Bolsonaro poderia ter tomado no fim do mandato em 2022, a pesquisa trouxe 3 possibilidades na entrevista, sendo elas: ter decretado uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem), ter invocado o artigo 142 para arbitragem das Forças Armadas, ou ter decretado um Estado de Sítio.

Para 49% deles, Bolsonaro deveria ter decretado uma GLO, enquanto 39% discordam.

Quando perguntados sobre a decretação de um Estado de Sítio, 61% disseram que Bolsonaro não deveria ter seguido esse caminho; 23% afirmaram que ele deveria ter tomado a medida.

Sobre possíveis sucessores políticos, 61% dos entrevistados disseram que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é o melhor para concorrer à Presidência, seguido pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com 19%.

Os filhos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tiveram 1% cada um.

O estudo desenvolvido pela USP tem um grau de confiança de 95% e margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.