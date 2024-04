A Grande Conquista: ex-assessora do SBT é uma das participantes

Reprodução

1 de 1 Claudia Carmo, ex-assessora do SBT, estará em A Grande Conquista – Foto: ReproduçãoA coluna Fábia Oliveira, que vem revelando alguns nomes dos participantes de A Grande Conquista, descobriu em primeira mão que uma ex-assessora do SBT estará no elenco da segunda temporada do reality da Record TV. É a jornalista Claudia Carmo.

Na emissora de Silvio Santos, ela respondia por produções de alguns programas de entretenimento e de jornalismo, além de contribuir com a assessoria de imprensa.

Atualmente, Claudia é apresentadora do podcast BT Online, onde já entrevistou Ratinho e Mateus Ceará, e correspondente do Brazilian Times. Além de jornalista, assina como Relações Públicas.

No Instagram, uma conta verificada, conta com pouco mais de 4.500 seguidores e afirma ser incentivadora da dança e da qualidade de vida.

Claudia Carmo, ex-assessora do SBT, estará em A Grande Conquista

Claudia Carmo, ex-assessora do SBT, estará em A Grande Conquista Reprodução

Claudia Carmo, ex-assessora do SBT, estará em A Grande Conquista

Claudia Carmo, ex-assessora do SBT, estará em A Grande Conquista Reprodução

Claudia Carmo, ex-assessora do SBT, estará em A Grande Conquista

Claudia Carmo, ex-assessora do SBT, estará em A Grande Conquista Reprodução

Claudia Carmo, ex-assessora do SBT, estará em A Grande Conquista

Reprodução

Em uma das publicações, a comunicadora aparece com um cartaz, que traz a mensagem “insistir, persistir e nunca desistir”, com a legenda “o meu combustível é minha fé!”.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro da coluna Fábia Oliveira e receber notificações em tempo real?