A Grande Conquista: votação surpresa eliminará 20 “vileiros”. Entenda!

A Grande Conquista mal começou mas já promete fortes surpresas aos 70 moradores da Vila. E, nesta quarta-feira (10/5), além dos já perrengues “normais” que os competidores estão passando, eles ainda serão submetidos a uma votação surpresa, durante o programa ao vivo. Nela, 20 “vileiros” serão eliminados da disputa.

Esta coluna, que está ligadinha no novo reality, descobriu detalhes da dinâmica… Algumas pessoas se salvarão da votação. Isso porque, durante o programa de ontem a noite, rolou uma prova na Vila valendo algumas imunidades. Ou seja, alguns participantes não poderão ser votados. Mas apenas esses!

Os 20 mais votados, deixaram a Vila e serão eliminados hoje mesmo.

Segundo informações divulgadas pela Record TV, novas dinâmicas ainda vão surpreender os 50 confinados que restarem no reality show, nos próximos dias. Vale lembrar que os participantes estão enfrentando vários perrengues na luta por 10 vagas na Mansão, onde 20 pessoas brigarão pelo prêmio de R$ 1 milhão

A Grande Conquista é exibido todos os dias, a partir das 22h30, com apresentação de Mariana Rios, direção-geral de Chica Barros e direção de núcleo de Rodrigo Carelli.

Fase da Mansão em A Grande Conquista promete causarO novo reality show da Record TV, A Grande Conquista, estreou nesta segunda-feira (8/5) e já chegou “diferentão”, colocando 70 pessoas para disputar apenas dez vagas na segunda fase do programa. E as novidades não param por aí. Esta coluna, que tem amigos em todos os cantos, descobriu mais alguns detalhes exclusivos da dinâmica, que promete ser completamente inédita, longe do que acontece em outros realities, como A Fazenda e BBB.