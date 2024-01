Marlene Mattos recebe alta após passar a virada do ano internada

Marlene Mattos recebeu alta médica nesta segunda-feira (1º/01) e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu. A empresária foi internada no Hospital Barra D´Or, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após passar mal e sentir dores abdominais.

“De alta e bem melhor. Obrigada pelo carinho nas mensagens. Feliz tudo novo para todos vocês. Muita luz e vitórias na vida nova de cada um… Saúde e paz”, escreveu a diretora em uma postagem no Instagram.

De acordo um fonte da coluna Fábia Oliveira, Marlene Mattos foi diagnosticada com diverticulite, que é uma inflamação na parede interna do intestino, caracterizada, principalmente, pela formação de bolsas e quistos pequenos e salientes, chamados de divertículos.

Marlene chegou a contar sobre a internação, sem entrar em detalhes. “Tive uma indisposição intestinal que me obrigou a ir ao hospital. Estou internada para exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem, família toda junto, amigos [Selma] e a Fia Monik Macedo, presente como sempre em todos os momentos”, disse ela.