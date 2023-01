À nova gestão do BB, Lula pede oferta recorde de crédito consignado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu, nesta segunda-feira (16/1), que a nova gestão do Banco do Brasil ofereça, de forma recorde, crédito consignado para a população do país. O pedido foi feito durante a posse da nova presidente do banco, Tarciana Medeiros.

“Quero um Banco do Brasil com muita gente depositando dinheiro. Até a minha conta agora vai ser do Banco do Brasil. Quero que a gente seja o campeão de crédito consignado e eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu dizia em 2003 e eu vou dizer agora: o pobre nesse país não é o problema. Ele é a solução, na medida em que ele é incluído na economia. E nós vamos outra vez incluir o povo pobre na economia e queremos que o Banco do brasil cumpra com a sua parte”, afirmou.

Em sua fala, Lula ainda disse que é preciso valorizar o pequeno e médio produtor rural, pois é “quem coloca comida na mesa” dos brasileiros.

“Eu sei que o Banco do Brasil é um grande financiador do agronegócio. Financia bilhões e bilhões. Mas, também no meu tempo, a gente financiava com muito orgulho os pequenos e médios proprietários através do Pronaf [Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar]. Eu acho que a gente precisa voltar a acreditar no pequeno e médio produtor rural, porque são eles que mais colocam o alimento na mesa que comem todos nós aqui”, declarou.

Nova presidente do Banco do BrasilAo tomar posse, a nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Paula Gomes Medeiros, afirmou que sua gestão será pautada na diversidade e na transparência. A nova chefe do BB é a primeira mulher a assumir o cargo na história da instituição financeira.

“Minha gestão será pautada pela transparência, diálogo aberto, franco e propositivo. Eu não sou apenas a representante do meu time, eu sou o espelho dele”, disse em seu discurso.

Tarciana assumirá a cadeira antes ocupada por Fausto de Andrade Ribeiro, cuja exoneração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda.

“Reconhecemos que o tema da diversidade ainda precisa avançar bastante na estrutura da nossa organização. E isso será feito com base em muito diálogo, escuta ativa e entendimento da realidade de cada segmento do corpo organizacional”, afirmou a nova presidente.

“E nós não vamos ficar apenas no aspecto simbólico da minha nomeação. Faremos um diagnóstico preciso, adotaremos medidas concretas para diversificar ainda mais os times. O BB vai vivenciar a diversidade plena, na prática.”

Quem é Tarciana MedeirosTarciana Medeiros, de 44 anos, era gerente-executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas Físicas do Banco do Brasil desde 2019. Ela trabalha no banco há mais de 20 anos, desde 2000, e será a primeira mulher a ocupar o posto em 214 anos de história do BB.

A bancária é bacharel em administração de empresas e pós-graduada em administração, negócios e marketing e em liderança, inovação e gestão.

Tarciana assumiu o primeiro cargo de gestão no banco em 2002. Desde o ano passado, ela é executiva na Diretoria de Clientes PF e MPE e na Gerência Executiva de Ciclos de Relacionamento com Clientes, na qual é responsável pelo B-Commerce da instituição.

Durante uma década, exerceu diversas funções no banco, em agências e superintendências nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Ela foi responsável por desenvolver estratégias para distribuição de produtos ligados aos mercados de pessoas físicas e agronegócios.

Entre 2013 e 2018, Tarciana esteve à frente da Superintendência Comercial da BB Seguros. Em 2018, assumiu como executiva na Diretoria de Empréstimos e Financiamentos. Ela também atuou na implementação de ações de assistência aos clientes para prorrogação de operações de crédito durante a pandemia da Covid-19.