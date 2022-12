Abel Ferreira concorre ao prêmio de melhor técnico do mundo da IFFHS

O português Abel Ferreira, que comandou o Palmeiras na campanha do título do Campeonato Brasileiro de 2022, é um dos indicados ao prêmio de melhor técnico do mundo da Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol (IFFHS, sigla em inglês).

Além do comandante do Alviverde, outros dois técnicos que trabalharam no Brasil em 2022 disputam a premiação: Dorival Júnior, que levou o Flamengo aos títulos da Copa do Brasil e da Taça Libertadores, e Luiz Felipe Scolari, finalista da competição continental com o Athletico-PR.

Os outros candidatos ao prêmio são: Carlo Ancelotti, do Real Madrid (Espanha), Pep Guardiola, do Manchester City (Inglaterra), Jürgen Klopp, do Liverpool (Inglaterra), Unai Emery, do Aston Villa (Inglaterra), Julian Nagelsmann, do Bayern de Munique (Alemanha), Oliver Glasner, do Eintracht Frankfurt (Alemanha), José Mourinho, da Roma (Itália), Luciano Spalletti, do Napoli (Itália), Hugo Ibarra, do Boca Juniors (Argentina), Walid Regragui, do Wydad Casablanca (Marrocos), Brian Schmetzer, do Seattle Sounders (EUA), e Albert Riera, do Auckland City (Nova Zelândia).