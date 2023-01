Acampamento no centro do Rio de Janeiro é desmontado após princípio de confusão

O principal acampamento de bolsonaristas no Rio de Janeiro, de pessoas que se opõem à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em frente ao Comando Militar do Leste, no centro da capital fluminense, foi desmobilizado nesta segunda-feira, 9. A ação ocorreu atendendo a uma decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O processo de desmontagem começou pela manhã, poucas horas após a decisão ser emitida. Durante o processo, houve bate-boca político, principalmente quando um fotógrafo de um jornal tentou se aproximar para acompanhar de perto a desmobilização. Os bolsonaristas ficaram acampados desde o encerramento do período eleitoral, que deu vitória democrática a Lula. Diversas manifestações foram realizadas no período, reunindo milhares de pessoas na localidade. O governador reeleito do Rio de Janeiro Claudio Castro (PL) determinou que a segurança seja reforçada em prédios públicos do Estado pelo menos até esta terça-feira, 10, para evitar eventuais atos de vandalismo. Castro esteve em Brasília na última segunda junto dos governadores dos demais Estados do Brasil e do presidente da República.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga