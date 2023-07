Ação conjunta da 43ª CIPM e PC realiza prisão de três pessoas por tráfico de drogas, em Itamaraju

No final da tarde de quinta-feira (20), policiais militares da 43ª CIPM foram notificados pelo Cicom/Teixeira de Freitas para apoiarem uma ação de policiais civis da Delegacia Territorial de Itamaraju, os quais realizavam um trabalho de investigação e confirmaram após denúncia a prática do crime de tráfico de drogas, em uma residência do bairro Bela Vista, em Itamaraju.

Quando os policiais realizavam o cerco ao imóvel, um homem identificado como ALEX ROCHA PEREIRA (22 anos) pulou o muro da casa saindo em disparada em sentido a um matagal, sendo alcançado e contido. Uma mulher que estava na casa autorizou o ingresso dos policiais, os quais flagraram sobre a mesa da cozinha 02 (duas) barras de uma substância esverdeada, análoga à droga conhecida como maconha, pesando aproximadamente um quilo.

No local, também foram encontradas porções de uma substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína e pesando 221g. (duzentos e vinte e uma gramas). Na oportunidade, o homem e a mulher receberam voz de prisão em flagrante. No desdobramento da operação conjunta, outro homem também foi preso no mesmo bairro, por tráfico de drogas, após a polícia localizar uma porção de cocaína, pesando 97 g (noventa e sete gramas) na sua residência.

As pessoas presas foram apresentadas juntamente com todo o material apreendido à Delegacia Territorial de Itamaraju, onde foram autuadas pelo crime de tráfico de drogas.

Com informações da 43ª CIPM