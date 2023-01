Acevedo celebra adaptação e se derrete pela torcida do Bahia: ‘Nunca vi igual’

Uma das novidades do Bahia na atual temporada, o volante Acevedo já está bem adaptado ao tricolor. O uruguaio vem chamando a atenção pelo bom rendimento dentro de campo. No Ba-Vi, foi dele o lançamento que terminou com o gol do atacante Kayky.

Entrevistado na manhã desta terça-feira (31) no CT Evaristo de Macedo, Acevedo conta que, apesar do calor, já está se sentido em casa no futebol brasileiro.

“Acho que me adaptei rápido, mas ainda preciso corrigir algumas coisas. É uma liga muito boa. Preciso corrigir alguns detalhes, mas estou me adaptando rápido”, iniciou ele.

Além do destaque individual, Acevedo tem formado uma boa dupla com Rezende. Ele afirma que se sente bem em jogar ao lado do camisa 5 e que o estilo de jogo adotado pelo tricolor possibilita que ele ajude na marcação, mas também chegue ao ataque.

“A verdade é que me sinto muito bem jogando com ele, nós nos entendemos, temos boa conexão. Em alguns momentos ele fica mais defensivo e eu posso me soltar mais, em outros trocamos a função. Eu gosto de jogar com ele”, explicou o volante.

“Eu trato de fazer o que o Renato [Paiva] me pede. Minha função é deixar tudo pela equipe, marcar, correr. O treinador às vezes pede para que eu forme um triângulo com os extremos e laterais. Eu trato de fazer o que ele pede da melhor maneira”, completou.

Impressionado

Se em campo Acevedo deixou boa impressão no clássico contra o Vitória, fora dele o jogador ficou impressionado com a festa da torcida tricolor na Fonte Nova. O uruguaio revelou que já havia atuado em estádios cheios, mas que foi a primeira vez que presenciou uma festa tão grande.

“A verdade é que nunca havia visto algo igual. A torcida foi incrível, são muito apaixonados. Eu já havia jogado em estádio cheio, mas nunca havia visto algo assim. Fiquei muito impressionado”, finalizou.