Acidente com morte é registrado em rodovia que liga distrito de Prado

Um acidente envolvendo um veículo utilitário esportivo (SUV) terminou com uma pessoa morta, neste sábado (23) de dezembro, numa rodovia do município de Prado.

O veículo Hyundai Tucson de cor prata, transitava pelo distrito de Cumuruxatiba, nas proximidades de uma Aldeia, região rural do município de Prado. Quando o condutor acabou perdendo o controle e capotou.

As centrais da Polícia Militar (88ª CIPM) e SAMU 192, foram mobilizadas e equipes destinadas até o local do acidente.

Ao menos 3 pessoas ocupavam o veículo no momento do acidente, onde foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 horas de Prado). Mas infelizmente um dos ocupantes acabou preso nos destroços do veículo e acabou morrendo.

Seguindo procedimentos a polícia civil também recebeu notificações e o delegado Marco Antônio Neves, responsável pelo plantão, autorizou a guia de levantamento cadavérico e remoção do corpo de KAIO BARBOSA DA SILVA, para o IML (Instituto Médico Legal) de Itamaraju.

Onde exames periciais foram promovidos, antes mesmo da liberação do corpo aos familiares.