ACM Neto critica índices de violência na Bahia: ‘Os números são alarmantes’

O ex-prefeito de Salvador e secretário-geral do União Brasil, ACM Neto, criticou nesta quarta-feira (1º) os altos índices de violência registrados na Bahia. De acordo com o Monitor da Violência, divulgado pelo portal G1, o estado lidera o número de mortes violentas de todo o país pelo quarto ano seguido.

Em uma publicação nas redes sociais, Neto chamou os números de “alarmantes” e pediu uma reação imediata do governo estadual.

“A gente vê que esses números são alarmantes. Comparando, por exemplo, com a Guerra da Ucrânia, foram assassinadas, por habitante, um número maior de pessoas na Bahia do que na própria guerra. E essa é a sensação, esse é o sentimento que as pessoas têm no dia a dia do nosso estado. Do aumento da insegurança, de que a violência se aproxima da sua família”, destacou.

Neto questionou ainda as atitudes do governador Jerônimo Rodrigues (PT), parte do grupo que comanda a Bahia há 17 anos.

“O governador criticou a imprensa porque divulgou dados e fatos sobre a violência em nosso estado. Nós esperamos outro tipo de postura do governador. Ao invés de querer encobrir o que está acontecendo, é preciso ação, é preciso reação, é preciso imediata atividade do governo do Estado para enfrentar o crime, para colocar bandido na cadeira e para devolver a paz e a segurança ao nosso cidadão”, finalizou.