Moraes libera Anderson Torres para depor à CPI no DF e autoriza silêncio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou nesta terça-feira, 7, a liberação do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres para realização de depoimento em sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre os atos de 8 de janeiro na Câmara Legislativa do Distrito Federal. A oitiva está marcada para acontecer na próxima quinta-feira, 9, às 10h. Na decisão, o magistrado também assegurou ao ex-ministro da Justiça o direito de permanecer em silêncio. “A condução de Anderson Gustavo Torres, que encontra-se preso preventivamente, deverá ser feita mediante escolta policial e somente ocorrerá se houver sua prévia concordância, uma vez que essa Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade de conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatórios/depoimentos, diz Moraes em trecho da decisão.

