ACM Neto é eleito para a presidência da Fundação Índigo

Secretário-geral do União Brasil, ACM Neto foi eleito presidente da Fundação Instituto Índigo na manhã desta terça-feira (25), de maneira unânime. Ele vai substituir o deputado federal Mendonça Filho, que ficou à frente do órgão no último ano.

“Com a experiência que acumulei ao longo de todos esses anos na vida pública, assumo esse novo desafio de presidir a Fundação Índigo para contribuir com a discussão do futuro do país. Vamos percorrer o Brasil, construir uma agenda propositiva e debater os temas mais relevantes com todos os segmentos da sociedade, sempre de olho na importância de formar jovens líderes para oxigenar a política brasileira”, afirmou Neto.

A Fundação Instituto Índigo é o braço de formação, estudos e pesquisas sobre políticas públicas e governança do União Brasil. O foco é a preparação de novos líderes políticos, gestores públicos e cidadãos capazes de exercer uma visão crítica do mundo e criar soluções para os desafios da sociedade.

“Na minha gestão, a fundação vai ser o reflexo da visão aspiracional que nós temos para o Brasil”, acrescentou o ex-prefeito de Salvador.

A posse da nova gestão será realizada na próxima semana, em Brasília. ACM Neto vai exercer mandato de três anos à frente do Instituto Índigo, desempenhando o cargo de presidente até o final de abril de 2026.