Michelle Bolsonaro pede oração pelo RS em evento no Amazonas

PODER360 4.mai.2024 (sábado) – 21h42



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu oração pela população do Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas. Deu a declaração durante um evento do PL Mulher em Manaus (AM) neste sábado (4.mai.2024). Ela também recebeu o título de Cidadã do Amazonas.

“Neste momento, eu gostaria de pedir que vocês mentalizassem com muito respeito, muito amor, e que a gente pudesse orar, de mãos dadas, orar a oração que o senhor nos ensinou. Que Deus tenha misericórdia do Rio Grande do Sul, que cesse as chuvas, que as pessoas sejam resgatadas a tempo e que Deus dê conforto para aqueles que perderam os seus entes queridos, porque o material a gente vai conseguir reconstruir, mas as vidas que se foram, não”, disse a ex-primeira-dama.

Assista (2min51s):

CHUVAS NO RS Segundo o boletim das 18h da Defesa Civil, 55 pessoas morreram em todo o Estado. Há mais 7 mortes em investigação. Outras 74 seguem desaparecidas. Há ainda 13.324 pessoas em abrigos e 69.242 desalojadas. No total, mais de 510 mil foram afetadas.

O rio Guaíba, o principal de Porto Alegre, atingiu a marca de 5,19 metros neste sábado (4.mai.2024). A cheia é recorde. Desde 1941, quando atingiu 4,76, não subia tanto..