Tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul já afeta meio milhão de pessoas

As fortes chuvas que atingem o Estado do Rio Grande do Sul já afetaram mais de meio milhão de pessoas, de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil estadual. Até o momento, 55 mortes foram confirmadas e sete ainda estão sob investigação. Além disso, 107 pessoas ficaram feridas e 74 estão desaparecidas. Os temporais que atingem a região desde o início da semana já impactaram pelo menos 317 das 497 cidades gaúchas. Os municípios mais afetados em termos de óbitos são Gramado e Santa Maria, cada um com seis mortes registradas. Além disso, há 69 mil desalojados e 13 mil pessoas abrigadas em todo o Estado.

A situação também afetou os serviços básicos, com mais de 418 mil pontos sem energia elétrica e cerca de 1 milhão de domicílios sem abastecimento de água, o que representa 34% do total. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) é responsável por monitorar a situação e buscar soluções para restabelecer o fornecimento de água. A dificuldade de acesso a serviços de telefonia e dados móveis também é um problema enfrentado pelos municípios atingidos. Segundo as operadoras, 90 cidades estão sem serviços da TIM, 43 sem os serviços da Vivo e 53 municípios não conseguem acesso pela Claro. A Defesa Civil segue monitorando a situação e prestando assistência às vítimas das chuvas. O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, está com os voos suspensos desde ontem.