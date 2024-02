Acusada de racismo, Wanessa usa discurso antirracista para atacar Davi

A obsessão de Wanessa Camargo por Davi dentro do BBB24 voltou com tudo na tarde desta quarta-feira (7/2). Após uma breve trégua, a filha de Zezé Di Camargo recomeçou a missão de isolar o baiano e tirar dele a sua única aliada no confinamento, Isabelle Nogueira.

Com o argumento de que o baiano é “manipulador, mau-caráter e jogador sujo”, a cantora pop encurralou a cunhã-poranga do Boi Garantido, e ameaçou colocá-la no Paredão do reality, caso a amazonense ganhe o Anjo da Semana e dê a imunidade ao brother. “Eu ouvi a conversa de vocês, sobre serem o fechamento um do outro, e aquilo me incomodou… Não jogue com ele”, começou a Wanessa no jardim.

Um momento da conversa, em específico, viralizou nas redes sociais. Isso porque Wanessa usa um dos discursos da luta por igualdade racial para afastar de Davi, homem negro, sua única amiga no reality global. “Não basta não ser racista, tem que ser antirracista”, afirmou a herdeira, na tentativa de comparar o fato de Isabelle não concordar com algumas atitudes do motorista de aplicativo, e, ainda assim, continuar ao lado dele.

Que comparação é essa… #BBB24

Acusações de racismo Vale lembrar que Wanessa, de 41 anos, tem sido acusada de racismo por espectadores do programa e coleciona atitudes polêmicas, sempre em direção a Davi, como tentar demonizar o adversário, de 21 anos, a todo custo. Em suas falas, a famosa já se autointitulou de “doutora” e “diagnosticou” o brother com o Transtorno de Personalidade Narcisista, um desvio mental sério, mas usado de forma leviana pela artista, sem amparo de nenhum profissional da área.

Reforçar o esteriótipo do homem preto violento sobre Davi é algo corriqueiro nas atitudes de Wanessa. O baiano, inclusive, já precisou dizer que não é “nenhum bicho”, e que a antagonista pode dialogar com ele sempre que quiser.

Após ganhar um ano de IFood e uma bolsa de estudos, Wanessa afirmou, em tom de zombaria, que o baiano já poderia “vazar” do BBB. “Já ganhou comida, já ganhou a bolsa, já está bom”. A fala foi amplamente criticada nas redes sociais. “Então pobre não pode sonhar mais alto? Não pode querer mais? Pobre tem que se contentar com comida? Para a elite, sim!”, escreveu um perfil no Twitter.