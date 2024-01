Graciele Lacerda sobre perfil fake: “Está provado que não fui eu”

Graciele Lacerda rebateu um internauta que decidiu provocá-la ao questionar se um novo perfil fake não seria criado para falar mal de Wanessa Camargo no BBB24. A esposa de Zezé foi denunciada por Ambyelle Eiroa, esposa de Igor Camargo, caçula do sertanejo, de criar contas falsas para atacar a família Camargo nas redes sociais.

A influenciadora não se calou e respondeu o internauta. Segundo ela, já foi provado na Justiça que ela não foi a responsável pelos ataques feitos no tal perfil.

“Quem fez os comentários se você não sabe já está provado na Justiça que não fui eu. Usaram de maldade um perfil que era meu com comentários para sujar meu nome. Mas Deus é fiel”, respondeu ela.

A confusão de Graciele Lacerda e o perfil fake Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, Graciele Lacerda falou pela primeira vez sobre a polêmica do perfil fake. A noiva de Zezé Di Camargo foi acusada de ter criado uma conta para atacar os integrantes da família Camargo.

À Carolina Ferraz, Graciele confessou ter criado o perfil revelado por Amabylle Eiroa mas explicou que nunca atacou a família. Ela chegou a contar que a própria nora de Zezé Di Camargo e a mãe dela tinham acesso à suas contas.

“Eu criei um fake pra me defender na época, porque estavam criando vários para me atacar. E eu criei só um, com meu endereço, meu e-mail, porque eu só queria me defender, não queria sacanear ninguém. Esse perfil existe há muitos anos e todo mundo sabia, pessoas que trabalhavam comigo, que conviviam comigo…”, contou ela.

Graciele Lacerda disse que, após um tempo, deixou de usar a conta, mas liberou para que todos pudessem usar para defendê-la nas redes sociais, principalmente em publicações de trabalho.

“Passou um tempo, eu não tive mais necessidade de usar, deixei de ter, acabou que eu criei uma equipe e dentro dessa equipe, tanto o meu perfil pessoal quanto o fake, todos tinham acesso. A pessoa que me acusou do fake tinha acesso ao meu perfil oficial, ela e a mãe dela. Esse fake várias pessoas tinham acesso e acabou sendo usado hoje como estratégia. Eu fazia um trabalho e ele era usado pra me defender, gerar um engajamento legal para aquele trabalho. Eu liberei para varias pessoas usarem nesse sentido. Nunca pensei que poderia dar algo dessa forma. Era liberado também quem quisesse usar o meu pessoal”, explicou.