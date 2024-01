Acusado de assassinato em Jucuruçu tem nova acusação de tentativa de homicídio

O principal suspeito de ter matado DANIEL FERNANDES DE SANTANA, no distrito de Coqueiro, no município de Jucuruçu em 15 de dezembro do ano anterior, voltou a ser acusado de uma nova tentativa de assassinato, durante o período noturno desta terça-feira (30) de janeiro de 2024.

ASTROGILDO MARTINS CHAVES (63 anos), que estava em liberdade condicional, voltou a ser acusado de efetuar disparos, que colocaram em risco a vida de uma outra vítima identificada por RENATO CORREIA SILVA (30 anos), que precisou ser socorrido para a unidade hospitalar de Jucuruçu em estado grave.

Relatos dão conta que o agressor voltou a se envolver num crime registrado na região central do distrito, executou dois disparos de revolver e chegou a efetuar um golpe de arma branca, que por pouco não amputou um dos membros da vítima.

Após o crime ASTROGILDO MARTINS CHAVES, fugiu do local tomando rumo ignorado. A polícia militar realizou diligências na tentativa de localizar o agressor, mas sem êxito. As buscas continuam e a polícia segue colhendo informações na região que leve ao paradeiro do acusado.

RENATO CORREIA SILVA e algumas testemunhas deverão prestar depoimento a polícia civil, onde o inquérito será remetido para a justiça.

Devido a essa nova acusação, a liberdade condicional de ASTROGILDO MARTINS CHAVES poderá ser revogada.