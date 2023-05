Acusado de feminicídio faz moradores reféns em Águas Claras

Moradores estão sendo feitos reféns no bairro de Águas Claras, na manhã desta segunda-feira (15). Segundo informações da Polícia Civil, ele é acusado de matar a ex-companheira, em abril de 2021.

Nesta segunda, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram cumprir um mandado contra este homem, quando aconteceu o cárcere privado. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar realizam a negociação. O CORREIO apurou que quatro pessoas são mantidas reféns: a ex-mulher do homem, um casal, que é dono do prédio, e a filha deles.

“O que eu fiquei sabendo é que a polícia veio cumprir o mandado e ele resistiu à prisão”, contou o advogado Bruno Renan. O pai e a namorada do homem estão no local para ajudar na negociação.

“Eu cheguei agora de manhã e agora que eu tô sabendo das coisas. Começou por volta de 6h”, contou Rafaela dos Santos, companheira do homem. Segundo ela, ele trabalhava como pedreiro.

O pai do homem, identificado apenas como Tarcísio, conta que não conseguiu ver o filho ainda. “Eu tenho certeza de que se eu conseguir entrar eu saio com ele tranquilo”, disse Jessé Alexandre. Ainda segundo ele, o filho morava com a companheira próximo ao local onde acontece o cárcere.