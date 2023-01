Acusado de furtar relógio, jovem é torturado e queimado na Bahia

Rapaz de 20 anos teve 30% do corpo queimado por um trio que o acusava de furtar relógio, em Riacho de Santana. Estado de saúde é grave 26/01/2023 10:44, atualizado 26/01/2023 10:44

Tiago Ghizoni/NSC Total

Um morador de Riacho de Santana, na região do Velho Chico (BA), segue hospitalizado, nesta quinta-feira (26/1), em hospital de Salvador. O jovem, de 20 anos, foi torturado e teve cerca de 30% do corpo queimado. O estado de saúde dele é considerado grave. Três suspeitos do crime ainda não foram presos.

O fato aconteceu no último sábado (21/1), quando a vítima foi acusada de furtar um relógio e torturada pelo trio procurado.

