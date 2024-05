Rodriguinho revela que fez as pazes com Yasmin Brunet e elogia Davi

Rodriguinho lançou o livro Fora da Caixa: Um Novo Ciclo e deu detalhes sobre a sua participação no BBB 24. A publicação conta com capítulos para Pitel e Michel. Durante o lançamento, o cantor revelou que fez as pazes com Yasmin Brunet e ainda comentou a vitória de Davi no reality show.

“Ela me ligou e falou: ‘Rô, já foi, cara. O que foi lá dentro é lá dentro. Já foi, está tudo certo’. Pedi desculpas a ela. Ela disse saber como a gente sofre lá dentro. Aqui fora, todo mundo pega aquilo e faz um carnaval”, revelou o cantor, em entrevista ao Splash.

Rodriguinho no BBB 24

Ele era um dos vilões da atual edição Reprodução/Globoplay

Yasmin Brunet detalha “after secreto” e valor gasto vem à tona Instagram/Reprodução

Solteiro, Davi diz que recebe muitas cantadas: “Venha ver o bebê” Reprodução/Instagram

Ele ainda contou que se arrepende da conversa que teve sobre o corpo da modelo. “Tentei sair da conversa, mas saí de forma errada. Aqui fora, entendi o que fiz, para onde fui e quem feri. Também é um aprendizado. Há vários momentos que eu vejo que poderia ter feito diferente”, completou.

Apesar dos atritos que teve com Davi, que venceu o programa, Rodriguinho explicou que mudou a sua visão sobre o baiano ao ver cenas do BBB. “Quando eu saí da casa, vi quem estava jogando. Inclusive, acho que foi correto o Davi vencer. Ele jogou demais. Fez certo, maravilhoso”, disse.

Por fim, o pagodeiro disse que contestou suas ações e que não mostrou a sua personalidade. “Eu não me sentia merecedor de estar ali. Via pessoas brigando por alguma coisa e eu pensava: ‘Nossa, não dá para brigar por isso. Eu já tenho isso, deixa eles brigarem’. Isso soa aqui fora como desinteresse, mas eu não tinha noção”, encerrou.