Acusado é preso com farta quantidade de drogas em Itamaraju

No período noturno desta sexta-feira (23) de fevereiro, Policiais Militares da 43ª CIPM, interceptaram um suspeito e apreenderam uma grandiosa quantidade de drogas num bairro de Itamaraju.

O caso foi registrado na região do bairro Itatiaia, onde a guarnição realizava rondas e notou a presença de VINICIUS SOUZA DOS SANTOS, que estava com drogas prontas para a comercialização. Ao interrogar o acusado, foi possível extrair informações que em sua residência localizada na rua Mantiqueira, havia mais drogas guardadas.

No interior do imóvel foi encontrada a maior parte do material ilícito.

VINICIUS SOUZA DOS SANTOS, foi detido e encaminhado com o material para a delegacia da polícia civil de Itamaraju.

Em poder do acusado encontrados farelos de erva (maconha) pesando 45 gramas, 346 papelotes de pó branco (cocaína) somando 640 gramas, um tablet de maconha com peso de 815 gramas e uma pequena quantidade de dinheiro em espécie.

VINICIUS SOUZA DOS SANTOS, prestou depoimento e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas, ficando à disposição da justiça.