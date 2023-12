Acusado é preso por ameaçar mulher com arma de fogo em Itamaraju

Um indivíduo foi preso durante a tarde desta segunda-feira (18) de dezembro, por ameaça e porte ilegal de arma de fogo. O caso ocorreu no bairro Várzea Alegria, em Itamaraju.

De acordo com os militares da 43ª CIPM, a central orientou a guarnição deslocar até a Travessa São Roque, onde um agressor estaria armado, no local foi encontrado o acusado em poder de uma arma de fogo de fabricação artesanal, sendo detido e buscas efetuadas no imóvel do indivíduo.

O acusado foi identificado como VANDERSON DE JESUS BERMUDES (40 anos), na sua residência os militares encontram outras duas espingardas de fabricação artesanal.

O indivíduo e todo o material foram encaminhados para delegacia da polícia civil, para prestar depoimento a equipe do delegado Gilvan de Meireles Prates. Onde permanece detido a disposição da justiça e poderá responder pelos crimes de ameaça, violência doméstica contra mulher e posse irregular de arma de fogo.