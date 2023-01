Adeus ao Rei: corpo de Pelé será enterrado hoje após cortejo em Santos

Santos – Cinco dias após o anúncio de sua morte, Pelé será enterrado nesta quarta-feira (3/1) em Santos, onde ele queria. Antes do sepultamento em um mausoléu no Memorial Necrópole Ecumênica, o corpo de Edson Arantes do Nascimento seguirá em um cortejo pelas ruas da cidade, uma última homenagem ao Rei do Futebol.

Desde a manhã de segunda-feira (2/1), milhares de fãs e admiradores, além de familiares, amigos e autoridades brasileiras e internacionais, passaram pelo gramado da Vila Belmiro, estádio onde Pelé fez história com a camisa 10 do Santos Fuebol Clube, para se despedir do tricampeão mundial pela Seleção Brasileira.

Caixão com o corpo de Pelé é carregado até o centro do gramado da Vila BelmiroFábio Vieira/Metrópoles

Corpo de Pelé ficará 24h no estádio do Santos para público se despedir do Rei do FutebolFábio Vieira/Metrópoles

Estrutura do velório de Pelé foi montada no centro da estádio Urbano Caldeira, onde o camisa 10 brilhou pelo Santos Futebol Clube, único time brasileiro que defendeu na carreiraFábio Vieira/Metrópoles

Autoridades poderão se aproximar de caixão de Pelé em área reservada à famílias e amigos, enquanto fãs passarão por estrutura montada nas lateraisFábio Vieira/Metrópoles

Corpo de Pelé chegou em Santos na madrugada desta segunda-feira (2/1), com queima de fogos feita por torcedores do SantosFábio Vieira/Metrópoles

Governos, federações e clubes de diferentes países enviaram coroas de flores em homenagem ao Rei do FutebolFábio Vieira/Metrópoles

Após velório, corpo de Pelé seguirá em cortejo pelas ruas de Santos antes de sepultamento no Memorial Necrópole EcumênicaFábio Vieira/Metrópoles

Cerca de 8 mil profissionais de imprensa de várias partes do mundo se credenciaram para cobrir o velório do Rei PeléFábio Vieira/Metrópoles

Homenages a Pelé começaram logo após o anúncio da morte do ex-jogador, na quinta-feira (29/12)Fábio Vieira/Metrópoles

Pelé havia pedido à família para ser sepultado em um cemitério vertical com vista para a Vila Belmiro, estádio onde ele iniciou a carreira e fez história no futebolFábio Vieira/Metrópoles

Torcida do Santos fez homenagem ao camisa 10 com faixa dentro da Vila BelmiroFábio Vieira/Metrópoles

Sob um calor de 29º C, o público enfrentou duas horas de uma filha que chegava a 1,5 km de extensão para ver de perto o ex-jogador pela última vez. Pessoas viajaram de outros estados do país e até dormiram na porta do estádio para participaram do velório do craque brasileiro.

A cerimônio teve início às 10h de segunda e, no fim da tarde, cerca de 27 mil pessoas já haviam passado pela estrutura montada no meio do campo. Nesta terça, está prevista a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao velório de Pelé, que morreu na última quinta-feira (29/12), aos 82 anos, em decorrência de um câncer no cólon.

O corpo de Pelé saiu do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, às 2h de segunda e foi escoltado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar durante o trajeto até o estádio do Santos, onde foi recebido com queima de fogos por torcedores do clube. O translado durou menos de duas horas.

Pelé deixa seis filhos, a esposa, Marcia Aoki, e sua mãe Celeste, de 101 anos.

Última homenagemO corpo de Pelé deve sair da Vila Belmiro por volta das 10h desta terça-feira para um cortejo em carro aberto pelas ruas de Santos, para que fãs e admiradores prestem uma última homenagem ao rei. A estimativa do clube é de que o trajeto até o Memorial onde o ex-jogador será sepultado dure cerca de uma hora.

Pelé será enterrado em um mausoléu construído no primeiro andar do Memorial Necrópole Ecumênica. A ideia inicial era de que ele ficasse em um jazigo no nono andar do cemitério, lugar que ele próprio havia escolhido em vida, por dar visão ao estádio dà Vila Belmiro.

A proposta de sepultar o rei no nono andar seria para que ele ficasse próximo de seu pai, João Ramos do Nascimento, o Dondinho, que morreu em 1996. Mas, diante do interesse público que o local do túmulo deve despertar, a família de Pelé concordou como sepultamento no mausoléu especial. O corpo de Jair Arantes do Nascimento, o Zoca, irmão de Pelé, também está neste cemitério.

Pelé havia adquirido um espaço no cemitério vertical de Santos, que segundo sua administração tem registro no Guinness Book como o mais alto do mundo, há 19 anos.

Como será o cortejoDo estádio, o corpo será levado em cortejo até o Canal 6, que fica na Avenida Joaquim Montenegro, com o trajeto feito na ida pelo Canal 2 e praia e retorno pela praia até o Canal 1, por onde o caixão em carro aberto dos Bombeiros chegará ao cemitério para o sepultamento.

O trajeto deve passar em frente à casa onde ainda vive a mãe de Pelé, Dona Celeste, de 101 anos.

Segundo a PM, o patrulhamento nos locais em que o cortejo vai passar será intensificado em razão do alto volume de veículos, para que não ocorram casos de furtos e roubos de motoristas.

A Prefeitura de Santos informou que serão 80 agentes de trânsito em revezamento nas ruas e no centro de monitoramento durante o cortejo. Ainda de acordo com o município, a Secretaria de Serviços Públicos realizou a limpeza do entorno da Vila Belmiro e do Memorial com 120 ajudantes e 10 fiscais.