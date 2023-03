Adeus, Baianão: Canaã EC vai trocar Irecê pelo Distrito Federal

O futebol baiano terá uma baixa em breve. O Canaã se prepara para trocar a cidade de Irecê, onde foi fundado em 2018, pela capital do Brasil. O Vento Forte já iniciou os trâmites para a mudança – e, inclusive, foi aprovado para se filiar à Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF).

Um dos motivos para a mudança tem relação com o aspecto financeiro, influenciado pelo alto número de viagens feitas durante as competições. “Vimos o que Juscelino Kubitschek, ao criar Brasília, viu uma terra de oportunidades, e também de logística melhor. Isso ajuda a diminuir os custos”, disse José Alves, gerente de futebol do clube.

O processo conta com algumas etapas, como previsto no estatuto da entidade candanga. Primeiro, o Canaã teve que apresentar pedido oficial para entrar no quatro de agremiações associadas à FFDF.

Em seguida, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária com os clubes locais, para apreciar a solicitação. Essa reunião aconteceu na última quarta-feira (15), na sede da Federação, em Brasília.

O Vento Forte seria considerado apto se recebesse a aprovação de uma maioria simples dos possíveis futuros adversários. Deu certo. O Canaã passou pelo crivo de 16 dos 17 clubes presentes (Aruc, Brasília, Brasiliense, Capital, Ceilândia, Ceilandense, CFZ, Gaminha, Grêmio Valparaíso, Luziânia, Paranoá, Real Brasília, Riacho City, Samambaia, SESP/Samambaense e Unaí).

O Gama foi o único a proferir voto contrário ao projeto apresentado, por considerar haver um número elevado de clubes nos torneios locais.

Apesar da aprovação, ainda há uma etapa a ser cumprida, e envolve questões financeiras. O Canaã Esporte Clube precisará bancar uma taxa de 600 salários mínimos, valor exigido pela FFDF para incluir novas equipes nas disputas locais. No cenário atual, essa quantia corresponde a R$ 792 mil.

Novo endereço

O Canaã ainda não definiu em qual cidade ficará sediado. Mas a mudança já é certa. “Vamos sair de Irecê. O primeiro passo foi dado, com nossa aprovação junto a FFDF. Ainda estamos definindo algumas situações para dar os passos seguintes”, afirmou Alves.

Segundo o gerente de futebol do Canaã, a ideia é se desfiliar da Federação Bahiana de Futebol (FBF) em breve. O clube, aliás, já não aparece na lista de times que irão disputar a Série B do Campeonato Baiano em 2023. O Vento Forte havia participado da competição em três das últimas quatro temporadas (2019, 2020 e 2022). A melhor classificação foi o 4º lugar, em 2020.

“Nosso objetivo era conquistarmos a aprovação junto a FFDF. No presente momento, não estamos inscritos em nenhuma competição junto a FBF”, adiantou o dirigente.

Enquanto atravessa o processo interno de filiação e resolve os trâmites para a mudança, o clube já pensa no futebol. No início do mês, o Canaã realizou uma peneira na cidade de Planaltina, em Goiás. A captação aconteceu no Estádio Municipal da região, que fica no entorno brasiliense. Ao todo, foram selecionados oito jogadores, entre 12 e 17 anos.

O foco do Canaã, inclusive, será nos jovens atletas – ao menos, neste primeiro momento. “Manteremos nossa atuação no futebol de base”, garantiu José Alves, descartando uma possível participação na segunda divisão do Campeonato Brasiliense em 2023.

A ideia em manter as atenções concentradas na base tem relação com a própria premissa de quando o Canaã foi fundado. Ligado à Igreja Universal, o clube surgiu a partir de um projeto assistencial chamado Nova Canaã, com o objetivo de descobrir jovens talentos.

A equipe, aliás, chegou a se destacar no ano passado, após ótima campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Velho Sertão avançou da fase de grupos em primeiro lugar e, em seguida, eliminou o Real Brasília e o tradicional Juventus-SP. Só parou nas oitavas de final, quando caiu para o Oeste.

Em 2023, porém, não manteve o bom desempenho, e deixou a competição sem qualquer vitória. A missão é voltar a fazer sucesso, agora no Distrito Federal.