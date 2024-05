Lula anuncia apoio federal para reconstrução de rodovias no RS após enchentes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou neste domingo (5) que o governo federal irá apoiar a reconstrução das rodovias danificadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Acompanhado por representantes dos Três Poderes, Lula garantiu que as verbas necessárias estão asseguradas e prometeu agilizar os processos burocráticos para as obras. Durante um pronunciamento após sobrevoar a região metropolitana de Porto Alegre, o petista afirmou que o Ministério dos Transportes irá auxiliar na recuperação das estradas estaduais, reconhecendo a difícil situação financeira do estado e a necessidade de resolver os problemas nas estradas. O presidente ressaltou a importância de atuar de forma preventiva para minimizar os impactos de eventos climáticos extremos. “Não haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandeza deste Estado”, destacou o presidente.

Essa foi a segunda visita de Lula ao Rio Grande do Sul desde o início das enchentes. A comitiva, que incluí autoridades como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, sobrevoou a região para avaliar os estragos causados pelas inundações e discutir medidas de apoio. O governador Eduardo Leite (PSDB) alertou para a gravidade da situação, destacando o risco de desabastecimento e colapso em diversas áreas do Estado. Ele ressaltou a importância de retomar as atividades da indústria gaúcha, que foi severamente afetada pelas enchentes.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também pediu a chegada urgente de recursos para iniciar os trabalhos de reconstrução. Até o momento, o Rio Grande do Sul contabiliza 75 mortes, 155 feridos e 103 pessoas desaparecidas em decorrência das enchentes. Mais de 781 mil moradores foram afetados pelos temporais, evidenciando a urgência das ações de socorro e reconstrução para minimizar os impactos da catástrofe.

