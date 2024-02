Anitta sobre Ana Castela: “Todas as músicas bombando, parece eu”

Anitta bombou com seus shows de pré-Carnaval espalhados pelo Brasil. Em um deles, a cantora se apresentou junto com Ana Castela e, em uma entrevista, rasgou elogios à Boiadeira. “O maior sucesso do Brasil”, disparou a funkeira.

“Acho ela o maior sucesso do Brasil, todas as músicas bombando, parece eu uns anos atrás”, afirmou à Quem.

Ao se comparar com a sertaneja, a carioca ainda brincou: “Só não parece eu porque ela é belíssima natural”, disse. “Ela é muito legal, tem uma energia incrível”, acrescentou.

Após falar que elas já estavam preparando um hit, Anitta confessou que a parceria já está encaminhada, mas desmentiu rumores de participação do Dennis DJ. “A gente já pensou em fazer música junto. A cada hora, a gente manda uma [composição] para outra. Encontramos uma que a gente gostou bastante”, disse.

Anitta dá trabalho em gravação na TV Globo A coluna Fábia Oliveira, que tem amigos em todos os lugares, descobriu que Anitta deu muito trabalho durante sua participação no Domingão com Huck. Uma fonte exclusiva contou que a Poderosa fez um monte de exigências, atrasando o início das gravações.

Segundo esta jornalista soube, Anitta se negou a se apresentar com a banda do programa e exigiu que seus músicos, que demoraram a chegar na TV Globo, a acompanhassem. Por conta do pedido, as caravanas, que figuram na plateia, tiveram que esperar bastante tempo até se alocarem nos estúdios.

Além disso, a Girl From Rio ainda exigiu que o ensaio fosse a portas fechadas, sem a participação do público que já estava no local para animar o programa. Todo mundo precisou ser retirado, retornando somente depois de concluída a passagem de som. Eita!