Adolescente é baleado nas costas durante ação policial em Massaranduba

Um adolescente de 16 anos ficou ferido durante uma ação policial no bairro de Massaranduba, na noite dessa sexta-feira (17). O caso aconteceu na localidade conhecida como “Boi”.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da 17ª Companhia Independente estavam fazendo rondas pelo bairro, quando receberam denúncia de que homens armados estariam na localidade onde o garoto estava.

Ao chegar ao local, a polícia afirma que os militares se depararam com um grupo de suspeitos e foram recebidos a tiros. Houve revide e fuga dos criminosos, que abandonaram um carregador alongado para pistola e 17 munições de calibre 9mm.

Ainda no local, moradores teriam avisado aos policial que o garoto ficou ferido após ser baleado nas costas e ter o abdômen perfurado durante a troca de tiros. Ele foi socorrido e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE). O estado de saúde é estável e, inicialmente, não há necessidade de cirurgia.

Testemunhas informaram à TV Bahia que o tiroteio aconteceu nas imediações de um campo de futebol, onde adolescentes assistiam a uma partida. Houve correria durante a situação e outros dois jovens teriam ficado feridos, mas a informação não é confirmada pela PM.