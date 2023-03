Adolescente e homem são encontrados mortos em Feira de Santana

Um adolescente de 15 anos e um homem, de 29, foram encontrados mortos na noite de Sábado em Feira de Santana. As duas mortes ocorreram em situações distintas.

O corpo do jovem foi o primeiro a ser encontrado, em um matagal, na Estrada da Pedra Ferrada, próximo do Residencial Viver Bem. Já o homem, identificado como Edvan Conceição de Jesus, foi encontrada caído ao lado do seu carro.

Em nota, a Polícia Civil informou que os dois casos serão investigados pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que já iniciou os levantamentos. Foram expedidas as guias periciais, e a autoria e a motivação estão sob apuração.