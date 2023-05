Adolescente morre em acidente quando destinava para colégio em Itamaraju

Um grave acidente automobilístico vitimou um adolescente que destinava para suas atividades rotineiras na manhã desta sexta-feira (05) de maio, numa avenida de Itamaraju.

O adolescente Lício Moreau Cruz Filho, conhecido popularmente por “Licinho”, seguia para o Colégio Modelo no bairro Jaqueira, ocupando uma motocicleta, quando em um trecho da avenida Perimetral, mais precisamente no cruzamento da avenida com a Rua Chile, foi atingido brutalmente por carro de passeio.

Pessoas que passavam pelo local, mantiveram contato com as centrais do SAMU 192 e autoridades policiais. Mas devido a força do impacto o adolescente acabou não resistindo e morrendo ainda no local.

As autoridades foram mobilizadas e uma guia do levantamento cadavérico autorizada.

Uma investigação deverá apurar as causas do acidente.