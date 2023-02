Adolescente que teve corpo queimado em incêndio no Jardim das Margaridas morre nesta sexta (10)

Após nove dias internado, o adolescente de 16 anos que teve 80% do corpo queimado em um incêndio no apartamento em que morava, no bairro do Jardim das Margaridas, não resistiu aos ferimentos e morreu, na manhã desta sexta-feira (10).

Mesaque Freitas estava internado no Hospital Geral do Estado (HGE). O incidente que o vitimou ocorreu no dia 1° de fevereiro. O caso está sendo periciado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A reportagem entrou em contato com o órgão para saber o resultado da análise, mas até a publicação desta reportagem não houve retorno.

Segundo relato da líder comunitária do bairro, Taiane Carvalho, as câmaras iniciaram quando duas crianças, que viviam no prédio, brincavam com fósforo. Quando o fogo começou a se alastrar, os moradores da casa e do prédio saíram do local, mas Mesaque estava dormindo e por isso, permaneceu na residência por mais tempo.

Além das queimaduras, ele também inalou muita fumaça. Ainda de acordo com a líder comunitária, além das duas crianças, a irmã de Mesaque, que têm deficiência intelectual, também estava no local. Agora, a família do adolescente está vivendo em um abrigo da prefeitura

Os móveis do apartamento ficaram completamente destruídos. Apesar dos danos, a residência, segundo a Defesa Civil (Codesal), não apresenta riscos estruturais. Ainda não há informações sobre o dia e local do enterro da vítima.