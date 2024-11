Advocacia de Ilhéus realiza evento de apoio a Daniela Borges e Hermes Hilarião

A advocacia de Ilhéus e região se reuniu na última sexta-feira (8), no restaurante Canggu, para apoiar os candidatos Daniela Borges e Hermes Hilarião, que concorrem à presidência e vice-presidência da chapa estadual “União pela Advocacia”, nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O evento, que contou com grande presença de advogados e membros da classe, também marcou o lançamento da chapa local, que segue o mesmo nome da chapa da seccional.

A chapa local é composta por Jacson Cupertino, atual presidente da subseção da OAB Ilhéus, que busca a reeleição, e tem Flávia Maltez como vice-presidente. Os demais membros da chapa são Nelson Cunha (secretário-geral), Carla Caetano (secretária-geral adjunta) e Daniel Mendonça (diretor tesoureiro).