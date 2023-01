Advogado atingido pela própria arma em laboratório não informou que estava com o objeto

O advogado Leandro Mathias de Novaes, de 40 anos, continua internado em estado grave no Hospital São Luiz, em São Paulo, após a arma de fogo disparar sozinha enquanto acompanhava a mãe no procedimento de ressonância magnética na última segunda-feira (16).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), em resposta ao UOL, o advogado sabia que não poderia entrar com a arma dentro do local e até assinou um termo de contraindicação de campo magnético para acompanhantes, mas não informou à clínica que estava portando o objeto assim que chegou.

A arma está registrada e Leandro tem autorização para o porte. Um funcionário do escritório de advocacia da vítima confirmou que ele sofreu acidente e está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou por um procedimento cirúrgico na quarta-feira (18).

O Laboratório Cura informou que apenas Leandro se feriu e que, antes do procedimento da mãe do advogado, foi alertado sobre a retirada de todo e qualquer objeto metálico. “Ambos assinaram um termo de ciência com relação a essa orientação”, explica.

Leandro tem conta no TikTok para tirar dúvidas de pessoas que são fãs ou curiosas sobre o uso de armas. Atualmente o advogado tem mais de 7 mil seguidores e mais de 49 mil curtidas nos conteúdos. Nas hashtags das legendas, ele expõe o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL): CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), pró-armas, legítima defesa, direito à vida, eu reajo, direita conservadora, direita, pátria, família, Deus e Estatuto do Desarmamento.