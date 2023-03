Advogado Marcello Ramalho é convidado para o Fala Que Eu Te Escuto

A Record TV chamou o advogado Marcello Ramalho, especialista em casos de famosos, para participar do programa Fala Que Eu Te Escuto. Ele é conhecido por já ter atuado em outros casos de grande destaque na mídia, dentre eles, a defesa dos Agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil acusados de terem matado o menino João Pedro, de 14 anos, no Complexo do Salgueiro, em São Paulo.

O jovem de 14 anos foi baleado quando brincava dentro de casa, no dia 18 de maio de 2020, durante uma operação conjunta das polícias Civil e Federal.

Além de defender os policiais militares acusados da morte de dois traficantes e da adolescente Maria Eduarda em Acari, no Rio de Janeiro, e por atuar na defesa da defensora pública aposentada, acusada do crime de injúria racial contra dois entregadores, em Niterói.

Marcello Ramalho vai tratar sobre o tema de assédio. E debaterá se assédio de homem x assédio de mulher: Os dois têm o mesmo peso?

O Fala Que Eu te Escuto vai ao ar na Record TV às 0h45.