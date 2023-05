Dia das Mães: confira o que abre e fecha em Salvador e Região Metropolitana

Em bom baianês, o dia de mainha está logo ali. Para ajudar os baianos a não serem pegos de surpresa pelas possíveis mudanças de horários do comércio provocadas pela data, o CORREIO realizou um levantamento do que abre e fecha em Salvador neste domingo (14), Dia das Mães.

SHOPPINGS

Shopping Center Lapa

No próximo domingo (14), lojas âncoras como a C&A, Riachuelo e Pernambucanas funcionam das 11h às 17h, demais departamentos e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação e o Cine Imperial funcionam em horário normal, das 11h às 19h. Neste dia, o estacionamento aos clientes do empreendimento será gratuito.

Shopping Bela Vista

No sábado (13), o funcionamento do shopping será ampliado, das 9h às 23h (lojas, quiosques, alimentação, lazer, farmácias, salões de beleza e supermercado). Já no domingo (14) haverá funcionamento normal, das 12h às 21h (alimentação, âncoras e mega lojas), e das 13h às 21h (lojas e quiosques, lazer, salões de beleza, farmácias e supermercado).

Salvador Shopping

Dia das Mães: Salvador Shopping e Salvador Norte estendem horário de funcionamento no sábado, dia 13 Para dar comodidade e mais tempo para os clientes comprarem o presente do Dia das Mães, o Salvador Shopping e o Salvador Norte vão estender o horário de funcionamento no sábado, dia 13 de maio, quando funcionam das 9h às 23h. Já no domingo, 14 de maio, quando será celebrado o Dia das Mães, o funcionamento será normal, das 12h às 21h. Ainda no domingo, dia 14, o Espaço Gourmet (Piso L1) do Salvador Shopping abre mais cedo: a partir das 11h.

Shopping Paralela

O Shopping Paralela tem funcionamento especial neste fim de semana. No sábado (13/05), abre das 9h às 23h, e no Domingo das Mães (14/05), das 11h às 21h. O cinema tem horário de funcionamento conforme a programação disponível no site.

Shopping da Bahia

Sábado (13) – Horário especial, das 9h às 23h.

Domingo (14) – Dia das Mães: horário normal, das 12h às 21h.

Shopping Piedade

No domingo do Dia das Mães (14), o Shopping Piedade estará fechado, retornando às atividades na segunda-feira (15).

Salvador Norte Shopping

O Salvador Norte Shopping estenderá seu horário de funcionamento no sábado (13), funcionando das 9h às 23h. Já no domingo (14), quando será celebrado o Dia das Mães, o funcionamento será normal, das 12h às 21h. Ainda no domingo, dia 14, o Espaço Gourmet (Piso L1) do Salvador Shopping abre mais cedo: a partir das 11h.

Boulevard Shopping Camaçari

Sábado (13):

Praça de alimentação: das 11h às 22h

Lojas e espaços infantis: das 9h às 22h

Academia: das 8h às 17h

SAC: das 9h às 13h

Cartório: fechado

Domingo (14):

Praça de alimentação, lojas e espaços infantis: das 12h às 21h

Academia: das 8h às 14h

SAC e cartório: fechados

Shopping Barra

Sábado (13):

Horário: das 9h às 23h

Domingo (14):

Horário: das 12h às 20h

Shopping Paseo

Sábado (13):

Horário: das 9h às 21h

Domingo (14):

Horário: das 12h às 19h

Outlet Premium

Sábado (13) e Domingo (14):

Horário: das 9h às 21h

Parque Shopping Bahia

Sábado (13):

Alimentação e lazer: das 10h às 23h

Almeida Gourmet: das 12h às 0h

Demais lojas: das 10h às 23h

Domingo(14):

Alimentação e lojas âncoras: das 12h às 21h

Demais lojas e quiosques: das 13h às 21h



SUPERMERCADOS

Assaí

Para que os(as) clientes do Assaí possam aproveitar ainda mais as ofertas e promoções durante o Dia das Mães, celebrado no dia 14 de maio, as lojas do atacadista na Bahia funcionarão em horário normal. Apenas a unidade de Teixeira de Freitas estará fechada. Confira abaixo o detalhamento de cada unidade para a data:

Lojas de Salvador:

ASSAÍ CIDADE BAIXA (CALÇADA) – das 7h às 18h

ASSAÍ GOLF CLUB (JARDIM CAJAZEIRAS) – das 7h às 18h

ASSAÍ PARIPE – das 7h às 18h

ASSAÍ MUSSURUNGA – das 7h às 18h

ASSAÍ BARRIS – das 7h às 18h

ASSAÍ CABULA – das 8h às 18h

ASSAÍ RÓTULA DO ABACAXI – das 8h às 18h

ASSAÍ VASCO DA GAMA – das 7h às 18h

Lojas do Interior:

ASSAÍ LAURO DE FREITAS – das 7h às 21h

ASSAÍ CAMAÇARI – das 8h às 18h

ASSAÍ FEIRA DE SANTANA – das 8h às 20h

ASSAÍ TOMBA (FEIRA DE SANTANA) – das 7h às 20h

ASSAÍ PAULO AFONSO – das 8h às 18h

ASSAÍ SERRINHA – das 7h às 20h

ASSAÍ JUAZEIRO – das 8h às 18h

ASSAÍ VITÓRIA DA CONQUISTA – das 7h às 18h

ASSAÍ JEQUIÉ – das 7h às 18h

ASSAÍ GUANAMBI – das 8h às 18h

ASSAÍ ILHÉUS – das 8h às 18h

ASSAÍ SENHOR DO BONFIM – das 7h às 16h

ASSAÍ ITAPETINGA – das 8h às 18h

ASSAÍ BARREIRAS – das 8h às 18h

ASSAÍ TEIXEIRA DE FREITAS – fechada

Mercado do Rio Vermelho

Sábado (13):

Horário: das 7h às 18h

Domingo (14):

Boxes: das 7h às 14h

Praça de alimentação: das 7h às 16h



BANCOS



Fechados no domingo (14)