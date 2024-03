Advogados veteranos criticam postura da OAB e lançam novo movimento

O ano de 2024 será marcado pelas eleições dos conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). No Distrito Federal, um grupo de advogados veteranos uniu-se com a intenção de lançar uma chapa nova e com propostas de mudanças no sistema da Ordem.

Ennio Bastos, 63 anos, é um dos decanos da advocacia brasiliense e criador do grupo. Denominado OAB Ressucita Já!, o grupo conta, até o momento, com cerca de 220 advogados.

Segundo Ennio, a intenção é fortalecer a atuação da OAB na defesa da advocacia. “Estamos vivendo o momento mais difícil da profissão. A toga está de cócoras, estão nos calando”, diz.

O decano explica que a principal crítica do grupo à atuação da Ordem nos últimos anos é em relação à falta de defesa da classe. “A OAB não está cuidando dos advogados. Somos proibidos de entrar em tribunais, somos expulsos, calados. E a OAB não se manifesta”.

Mudanças na OAB As mudanças propostas pelo grupo são: eleições diretas para a presidência da OAB Nacional; respeito às prerrogativas; dignidades da profissão reestabelecidas; e o afastamento do presidente, quando eleito, das atividades de advogado.

“Os presidentes que tivemos foram excelentes, a pauta aqui é a administração. O presidente, quando eleito, precisa se afastar do escritório. Precisa cuidar dos advogados. Hoje, caiu sobre nossa cabeça, uma OAB digital e que não está sendo humana”, defende.

Também membro do grupo, o advogado Marcos Antunes de Oliveira reforça que há uma insatisfação em torno da atuação da Ordem nos últimos anos.

“O que mais incomoda é que o advogado não consegue fazer a defesa, é expulso, é ridicularizado no exercício da profissão e o silêncio da Ordem diante desses casos. O advogado precisa do amparo da OAB e não tem. Temos um estatuto que não está sendo observado”, completa.

ennio-bastos-4

Ennio é advogado e criador do movimento Ressuscita Já OAB Vinícius Schmidt/Metrópoles

Ressucita-ja-oab

Ennio Bastos (E) e Marcos Antunes (D) Vinícius Schmidt/Metrópoles

Ennio-bastos-2

Ennio defende mudanças no sistema da Ordem Vinícius Schmidt/Metrópoles

Eleições Em breve, o grupo pretende lançar um nome que concorrerá às eleições da OAB-DF. “Primeiro, temos que eleger um presidente da OAB/DF, para mudarmos a sistemática de eleiçāo para o Conselho Federal”, diz Ennio.

Presidente da OAB-DF descarta reeleição e mira no Conselho Federal

O nome do candidato ainda não foi definido. As eleições da OAB-DF estão previstas para novembro de 2024.