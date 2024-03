Agenda da semana: Lula faz reunião ministerial e Banco Central define Selic

O Poder360 antecipa o que será destaque na semana que vai de 18 a 22 de março de 2024

18.mar.2024 (segunda-feira)



O jornal digital Poder360 traz nesta 2ª feira (18.mar.2024) uma seleção dos assuntos que devem marcar a agenda do poder e da política nesta semana.

TEMPUS VERITATIS A semana começa com expectativas dos desdobramentos da operação Tempus Veritatis. Na 6ª feira (15.mar.2024), o ministro do STF Alexandre de Moraes decidiu retirar o sigilo de 27 depoimentos já concedidos.

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres pedirá para prestar um novo depoimento. O tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira, também.

Os advogados dizem que Torres e Ferreira pretendem contestar informações, contidas em outros depoimentos, de que eles participaram da suposta preparação de um golpe de Estado no final de 2022.

GOVERNO LULA O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá nesta 2ª feira a sua 1ª reunião ministerial de 2024, com todos os 38 ministros convidados.

O presidente também pode ir nesta semana a 1 dos Estados que pretende visitar para se encontrar com representantes do agronegócio. Estão na lista Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Outro plano para o setor é promover eventos com representantes do agro. Haverá na 5ª feira, 21 de março, um encontro com fruticultores. É possível que seja o 1º churrasco de aproximação de Lula com esse segmento da economia. Será na Granja do Torto, uma das residências do presidente em Brasília.

VOTAÇÕES NO CONGRESSO As duas Casas do Congresso deverão ter votações importantes nesta semana. A ideia é não deixar nada para o período seguinte, a Semana Santa, quando poucos congressistas estarão em Brasília.

A PEC das drogas deverá ser votada no plenário do Senado até a 4ª feira, 20 de março. Ela proíbe a posse de todas as drogas, independentemente de quantidade. Será um enfrentamento dos senadores ao STF, que analisa a descriminalização do porte de maconha em pequenas quantidades. O julgamento do Supremo está suspenso, desde que o ministro Dias Toffoli pediu vista, em 6 de março.

Nesta 2ª, o ministro Fernando Haddad tem uma reunião marcada com o deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), que é autor da PEC da imunidade tributária das igrejas. Eles discutirão o impacto fiscal e eventuais mudanças no texto. É possível que a PEC seja votada no plenário da Câmara até a 4ª feira.

ECONOMIA Também na 4ª feira, o Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central anuncia o novo patamar da taxa básica de juros, a Selic. Há consenso entre analistas de mercado quanto ao corte de 0,5 ponto percentual. Isso levará a taxa a 10,75% ao ano. Desde agosto de 2023, o Copom tem mantido um ritmo de redução de meio ponto a cada reunião.

Nesta 2ª feira, o BC divulga o IBC-Br de janeiro. É o Índice de Atividade Econômica, considerado uma prévia do PIB. A expectativa de analistas do mercado é de uma alta moderada, de 0,6% em relação a dezembro.

A arrecadação de fevereiro será divulgada pelo Ministério da Fazenda em uma data que ainda será indefinida ao longo da semana. A expectativa dos especialistas é que tenha ficado em R$ 183 bilhões.

JUDICIÁRIO Já o Supremo Tribunal Federal deve concluir na 4ª feira o julgamento da chamada “revisão da vida toda” das aposentadorias. Ele foi suspenso no final de 2023.

O STF já decidiu que os aposentados podem pedir o recálculo dos benefícios com base em todas as contribuições feitas ao longo da vida. Agora, está na fase da análise de embargos, em que não se discute mais o mérito da decisão.

Há controvérsia sobre o impacto fiscal da decisão. Dependendo do resultado, pode haver reação negativa dos mercados com mais um fator de pessimismo em relação às expectativas de deficit das contas públicas.